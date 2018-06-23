المكسيك تصطدم بكوريا الجنوبية في كأس العالم

يلتقي منتخب المكسيك مع نظيره الكوري الجنوبي في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب "روستوف أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة.





يسعى منتخب المكسيك لتحقيق الفوز الثانى على التوالى لوضع قدم فى دور الـ 16 من منافسات كأس العالم، بينما يخشى منتخب كوريا الجنوبية التعرض لهزيمة جديدة تعصف بآماله فى التأهل للدور الثانى.





ويتطلع منتخب المكسيك لتحقيق الفوز متسلحا بالهجمات المرتدة السريعة لاستغلال حالة البطء الدفاعى التى يعانى منها المنتخب الكورى، علماً بأن منتخب المكسيك نجح فى الوصول لدور الـ 16 فى آخر 6 مشاركاته له ببطولة كأس العالم.



