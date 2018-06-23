ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المكسيك تصطدم بكوريا الجنوبية في كأس العالم

السبت 23/يونيو/2018 - 08:18 ص
المكسيك تصطدم بكوريا الجنوبية في كأس العالم
طباعة
الفجر الرياضي
 
يلتقي منتخب المكسيك مع نظيره الكوري الجنوبي في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب "روستوف أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة.

يسعى منتخب المكسيك لتحقيق الفوز الثانى على التوالى لوضع قدم فى دور الـ 16 من منافسات كأس العالم، بينما يخشى منتخب كوريا الجنوبية التعرض لهزيمة جديدة تعصف بآماله فى التأهل للدور الثانى.

ويتطلع منتخب المكسيك لتحقيق الفوز متسلحا بالهجمات المرتدة السريعة لاستغلال حالة البطء الدفاعى التى يعانى منها المنتخب الكورى، علماً بأن منتخب المكسيك نجح فى الوصول لدور الـ 16 فى آخر 6 مشاركاته له ببطولة كأس العالم.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
بلجيكا
x
14:00
تونس
كوريا الجنوبية
x
17:00
المكسيك
ألمانيا
x
20:00
السويد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/23/2018 9:30:02 AM