تعرف على عدد مشاهدات أغنية نوال الزغبي الجديدة "قالوا" (فيديو)

طرحت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، كليب أغنيتها الجديدة "قالوا" وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





واستطاعت الكليب حصد عدد مشاهدات مرتفع، وذلك عقب طرحها بساعات على يوتيوب حيث تجاوز عدد مشاهداته 164,921 مشاهدة.









"قالوا" من كلمات مازن ضاهر وألحان فاضل سليمان وتوزيع عمر الصباغ.