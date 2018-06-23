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ألمانيا تتحدى السويد لتفادي لعنة المونديال

السبت 23/يونيو/2018 - 08:06 ص
ألمانيا تتحدى السويد لتفادي لعنة المونديال
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الفجر الرياضي
 

يواجه منتخب ألمانيا نظيره السويدي في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال كأس العالم 2018 والمقام حاليا بروسيا.

ويتطلع منتخب ألمانيا لاستعادة بريقه فى مباراة السويد وتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على آماله فى التأهل لدور الـ 16، بعد السقوط في فخ الهزيمة أمام المكسيك في الجولة الاولى.

وعلى الجانب الأخر يسعى منتخب السويد لتحقيق الفوز وضمان تأهله للدور الثاني بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدف بالجولة الأولى.

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