ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الجمهور عن السقا وأمير كرارة: هم دول رقم 1

السبت 23/يونيو/2018 - 08:11 ص
الجمهور عن السقا وأمير كرارة: هم دول رقم 1
طباعة
الفجر الفني
 

شارك ياسين نجل الفنان أحمد السقا متابعي صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة له مع والده والنجم أمير كرارة معلقًا عليها: "مع رقم 1".

وحازت الصورة على إعجاب الجمهور، وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع. 
 
وعلق البعض منهم: "هم دول نمبر وان الحقيقيين"، بينما قال آخر "ملوك الأكشن في العالم العربي".

With the number ones🔥 #tb

A post shared by Yassin El Sakka (@yassosakka) on

المزيد عن: ياسين السقا نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما امير كرارة الفجر الفني السقا أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
بلجيكا
x
14:00
تونس
كوريا الجنوبية
x
17:00
المكسيك
ألمانيا
x
20:00
السويد
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/23/2018 9:30:02 AM