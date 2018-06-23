الجمهور عن السقا وأمير كرارة: هم دول رقم 1

شارك ياسين نجل الفنان أحمد السقا متابعي صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة له مع والده والنجم أمير كرارة معلقًا عليها: "مع رقم 1".

وحازت الصورة على إعجاب الجمهور، وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع.