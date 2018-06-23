الجمهور عن السقا وأمير كرارة: هم دول رقم 1
السبت 23/يونيو/2018 - 08:11 ص
الفجر الفني
شارك ياسين نجل الفنان أحمد السقا متابعي صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة له مع والده والنجم أمير كرارة معلقًا عليها: "مع رقم 1".
وحازت الصورة على إعجاب الجمهور، وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع.
وعلق البعض منهم: "هم دول نمبر وان الحقيقيين"، بينما قال آخر "ملوك الأكشن في العالم العربي".
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