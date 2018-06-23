اليوم.. "الصحفيين" تنتهي من مناقشة ملاحظاتها النهائية حول "تنظيم الصحافة"

ينتهي مجلس نقابة الصحفيين، من مناقشة ملاحظاته النهائية حول قانون تنظيم الصحافة، في اجتماع له اليوم السبت، قبل إرسالها للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب،والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، والمستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين.





وكان مجلس النقابة عقد اجتماعًا، الأربعاء الماضي؛ لمناقشة القانون، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الأعضاء: "جمال عبدالرحيم، أيمن عبدالمجيد، حاتم زكريا، محمد سعد عبدالحفيظ"؛ صياغة ملاحظات النقابة حول القانون.



