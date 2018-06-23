محمد رمضان يستعين بأحمد زكي وتامر حسني في كليبه "نمبر وان".. تعرف على التفاصيل ! (فيديو وصور)





تعرض الفنان محمد رمضان، لعدة انتقادات من قبل جمهوره بمجرد طرحه فيديو كليب أغنيته الجديدة "نمبر وان" والذي يصف نفسه فيه بأنه رقم واحد، ولا يوجد له منافس على الساحة الفنية، مما يعتبر إهانة لزملائه الفنانين.





"الفجر الفني" يبرز عدة ملاحظات على كليب "نمبر وان" لمحمد رمضان في السطور التالية:-





- اعتمد المخرج حسام الحسيني، في الفيديو كليب على بعض أفكار من كليبات الفنان تامر حسني، وهما "لو هكون غير ليك" و"يا مالي عيني" فنجد رمضان، في أولى مشاهد كليبه، يشاهد عددًا لا نهائيًا من شاشات التليفزيون تحتوي على الانتقادات التي تعرض لها من قبل النقاد والإعلاميين في مقدمتهم وائل الإبراشي، ثم يلتف إلى جوائزه ويستعرضها ليبين لهم أنه لا يهتم بأرائهم.

- نلاحظ أن حسام، اقتبس من كليب "لو هكون غير ليك" لتامر حسني، الذي أخرجه محمد سامي، فكرة التسليط علي اسم الفنان وشهرته وحديث الصحف والإعلام عنه، وهذا ظهر في أول مشهد من كليب رمضان.

- نري من بداية الدقيقة 2:30 في الكليب تشابهًا كبيرًا بينه وبين كليب "يا مالي عيني" للفنان تامر حسني، الذي أخرجه أيضا حسام الحسيني، من حيث الديكور والفكرة واستعراضات "الموديلز" واعتماد رمضان، على "الراب" فربما يأمل الحسيني من وراء هذا التشابه أن ينجح كليب رمضان، بنفس قدر نجاح "يا مالي عيني" الذي تجاوز نسبة مشاهدته الـ 40 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

- حاول رمضان، أن يظهر بإطلاله تشبه شخصية الفنان أحمد زكي، في فيلم "إستاكوزا" حيث ارتدى قميصًا ونظارة مشابهين لتلك التي ظهر بهما زكي، في فيلم "استاكوزا" للتلميح بأنه أحمد زكي هذا العصر.

- يرفع رمضان، حذائه عند غنائه مقطع "عقلك في رأسك هتعرف خلاصك وأن اللى داسك كشافة عماك" ليوضح لكل من انتقده بأنه يضعه تحت قدمه ويدهسهم جميعًا.

- ديكور"حلبة المصارعة" الذي اعتمد عليه رمضان، في تصوير أغلب مشاهد الكليب ليوجه رسالة لزملائه الفنانين ومنتقديه بأنه منفردًا على الساحة الفنية ولا أحد ينافسه.

- ادماجه لرقم 1 بين حرفي الـ M R الحروف الأولى من اسمه ليؤكد بكل الطرق أنه رقم واحد، وأنه شعار جديد له ولشركته الإنتاجية حيث أنتج هذا الكليب على نفقته الخاصة.

- اختتم كليبه بصورته مرتديًا تاجًا على رأسه ليمنح بذلك لقب لنفسه جديد ألا وهو "الملك".







