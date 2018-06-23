محمد صلاح ليس الأول.. تعرف على أول مصري منحه رئيس الشيشان حق المواطنة

لبت بعثة المنتخب الوطني المصري، مساء الجمعة، دعوة الرئيس الشيشاني، رمضان قادريوف، على تناول العشاء في القصر الرئاسي، وذلك في ختام إقامتها بمدينة جروزني عاصمة الشيشان، كمقر إقامة وتدريب لها خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم.





وأهدى قادريوف، خلال الحفل، حق المواطنة الشيشانية لنجم المنتخب المصري، محمد صلاح، ما يعني حصوله على حق المواطنة والإقامة الدائمة له ولأسرته بدولة الشيشان.





وأقيمت احتفالية للمنتخب المصري شهدت فقرات غنائية وترفيهية.





يذكر أن محمد صلاح يعد ثاني مواطن مصري بعد شيخ الأزهر يحصل على حق المواطنة الشيشانية، حيث نال أحمد الطيب، في أغسطس 2016، وسام حق المواطنة من الرئيس الشيشاني خلال زيارته إلى العاصمة جروزني.



