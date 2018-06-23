تعرف على موعد طرح فيلم "سوق الجمعة"لـ عمرو عبد الجليل





قررت الشركة المنتجة لفيلم "سوق الجمعة" طرحه بدور العرض السينمائى في شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد خروجه من سباق عيد الفطر.





وتم طرح الأفيش الدعائى للفيلم، وتكثيف الدعاية له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"





الفيلم بطولة عمرو عبد الجليل وصبري فواز ودلال عبد العزيز وريهام عبد الغفور ونسرين أمين وسهر الصايغ ومحمد عز ومحمود حجازي وقصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبد العزيز.



