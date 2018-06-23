الزمالك: مباراة مصر والسعودية لها أهمية خاصة

قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك، إن هناك مكتسبات عديدة حققتها الكرة العربية من خلال المشاركة في مونديال روسيا.





وأضاف يوسف، خلال تصريحات تلفزيونية: "علينا مواصلة البناء والتطور في المنتخبات العربية بعد مونديال روسيا، وليس هدم ما تحقق من إنجاز".





وأشار يوسف إلى أن هناك العديد من الدول تضع حلم المشاركة في كأس العالم هدفًا لها، لأن المونديال يعد أكبر حدث كروي على مستوى العالم.





واعتبر عضو مجلس إدارة الزمالك أن مباراة المنتخبين المصري والسعودي، يوم الإثنين المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ستكون قوية، لكنها ستأتي في إطار الأخوة، مشددًا على أهمية الفوز لكل منتخب.





وأوضح يوسف أن تسجيل هدف أو تحقيق انتصار في كأس العالم يعد إنجازًا، وسوف يذكره التاريخ.





وتوقع يوسف أن تشهد المباراة أهدافًا، لأن المنتخبين سيلعبان مباراة مفتوحة، خاصة أن الجماهير العربية تريد أن تستمتع بأداء مصر والسعودية عندما يلعبان بدون ضغوط.





يذكر أن منتخبي مصر والسعودية خرجا رسميًا من كأس العالم بعد الخسارة في أول جولتين من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.



