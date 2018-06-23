الكشف عن سر احتفال تشاكا وشاكيري

حقق منتخب سويسرا فوزًا قاتلًا أمام صربيا، بهدفين مقابل هدف، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بمنافسات كأس العالم في روسيا.





سويسرا حولت هزيمتها بهدف إلى فوز بهدفين، عن طريق جرانيت تشاكا وشيردان شاكيري.





واحتفل اللاعبان بهدف شاكيري الذي قاد به بلاده للفوز، بطريقة أيدي النسر ذو الرأسين، والتي تعد رمزًا لألبانيا الكبرى، في إشارة سياسية واضحة ضد صربيا، في ظل الصراعات التاريخية بينهما.





يشار إلى أن تشاكا وشاكيري من أصول ألبانية، قبل أن يهاجرا إلى سويسرا، ويحملان الجنسية السويسرية.





وذكرت موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن شاكيري نشر خلال شهر مايو الماضي، صورة لحذائه مع نجوم بيضاء مصفوفة بشكل مقوس إلى أعلى، والتي تشير إلى كوسوفو.





ووجه الصربي ميتروفيتش وقتها سؤالاً إلى شاكيري عبر موقع الصور "إنستجرام"، قائلاً: "إذا كنت تحب كوسوفو كثيرًا، فلماذا رفضت اللعب مع المنتخب الوطني؟".



