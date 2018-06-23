لأول بعد عدّة أشهر.. احتياطي تونس من العملة الأجنبية يتحسن "نسبيا"

كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي، عن تحسن وصف بــ "النسبي" في احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.

وأظهرت البيانات التي نشرها البنك على موقعه الإلكتروني أن قيمة الموجودات من العملة الأجنبية، تساوي 10.789 مليون دينار (الدولار يساوي 2.59 دينار تونسي)، بما يعادل 72 يوم توريد، وهو ما يحصل لأول مرة من عدّة أشهر، التي كان فيها حجم الاحتياطي يتراجع بشكل ملحوظ.





واعتبرت بيانات البنك المركزي، أنّ هذا التحسن في احتياطي العملة الأجنبية في تونس، يعود إلى أسباب قدّرها البنك بالأساسية، وهي تحسّن مداخيل السياحة، وارتفاع حجم تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج، اللتين مكنتا من تجاوز عبء خلاص البلاد لديونها الخارجية، التي ناهزت حوالي 2661 مليون دينار تونسي منذ بداية العام.





واستفاد استقرار الاحتياطي من العملة الأجنبية، من استمرار الحد من العجز في الميزان التجاري (+2.3%)،

وتطور قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستوى 1690 مليون دينار تونسي مع نهاية شهر أفريل المنقضي.