تونس تحتضن الدورة 22 لمنتدى الأعمال الإقتصادية "فيتيراليا" من 14 إلى 16 نوفمبر 2018

ستحتضن تونس ولأول مرة من 14 إلى 16 نوفمبر 2018 فعاليات الدورة 22 لمنتدى الأعمال الإقتصادية "فيتيراليا" بمشاركة أكثر من 600 مختصا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا قادمين من أكثر من 30 بلدا .





وستشهد هذه الدورة تنظيم أزيد من 8000 لقاء مباشر لمناقشة فرص التعاون والشراكة في أكثر من 40 قطاعا إقتصاديا مع التركيز على القطاعات الإقتصادية الواعدة والحيوية.





وتتضمن الدورة تكريما للمرأة صاحبة الأعمال، من خلال تقديم جائزة أفضل مديرة أعمال للسنة وذلك لتعزيز القيادة الاقتصادية للنساء في تونس وإبراز دور المرأة في تطور بلدها وتقدمها .





كما يعد المنتدى فرصة هامة لتعزيز صورة تونس والتعريف بها كوجهة استثمارية وإبراز ما توفره من مناخ أعمال وإنفتاح على الأسواق الخارجية بما يساهم في دفع إحداث المشاريع وتطوير قدرة المؤسسة على التصدير والتوجه نحو أسواق جديدة.



