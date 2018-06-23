مدينة العلوم بتونس: أنشطة ترفيهية ومدارس صيفية في عدة اختصاصات علمية لفائدة الاطفال والشباب

تضاعفت وتيرة الانشطة والتظاهرات المبرمجة بمدينة العلوم بتونس خلال هذه العطلة الصيفية، حيث انطلقت منذ يوم 20 جوان 2018 المدرسة الصيفية في علم الفلك الموجهة للأطفال في التعليم الابتدائي، لتليها مدرسة صيفية في علم الفلك موجهة لتلاميذ التعليم الاعدادي بداية من 26 جوان والى غاية 29 جوان.





وتختتم هذه السلسلة من الدورات التكوينية التي تهدف الى توسيع معارف الاطفال والشباب في مجال علم الفلك وتبسيط المفاهيم المتعلقة بهذا الاختصاص لديهم، بمدرسة صيفية موجهة الى تلاميذ الثانوي والطلبة من 4 الى 7 جويلية القادم، وفق ما جاء في بلاغ لمدينة العلوم بتونس.

وعلى صعيد اخر تنظم مدينة العلوم بتونس مدرسة صيفية في الايقاظ العلمي من 27 الى 30 جوان ومدرسة صيفية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والاعلامية من 4 الى 7 جويلية.





وفي سياق متصل تنظم مدينة العلوم ولأول مرة مدرسة صيفية في البيولوجيا الجزيئية موجهة للأكاديميين في ميدان البيولوجيا والطب والصحة وتهدف إلى ممارسة التقنيات الأساسية في البيولوجيا الجزيئية اعتمادا على أمثلة حقيقية مستمدة من الأبحاث الطبية.





كما تنظم مدينة العلوم بتونس دورتين تكوينيتين في الملتميديا للأطفال من 27 الى 29 جوان و من 4 الى 6 جويلية، في اطار سعيها الى تنويع انشطتها واستهداف اكبر عدد من الاطفال.





وبمناسبة اليوم العالمي للشمس الموافق ليوم 21 جوان من كل سنة برمجت مدينة العلوم بتونس تنظيم تظاهرة علمية يوم الاحد 24 جوان يتضمن برنامجها محاضرة وسلسلة ورشات علمية موجهة الى مختلف الشرائح العمرية.





وسيكون اختتام سلسلة الانشطة الصيفية مع ليلة النجوم يوم 27 جويلية وهي اكبر تظاهرة علمية ترفيهية في تونس ومن المنتظر ان تستقطب هذه السنة

اكثر من 4000 زائر. وقد حرصت مدينة العلوم مع شركائها ان يتضمن البرنامج سلسلة من الانشطة العلمية والثقافية بما يتناسب مع اهتمامات وتطلعات كافة زوارها خلال السهرة التي تتزامن هذه السنة مع الخسوف الكامل للقمر واقتراب كوكب المرّيخ من الأرض.





ولفت البلاغ الى ان برنامج ليلة النّجوم 2018 ثريّ ومتنوّع الفقرات يحوي رصدا للسماء وحكايات فلكيّة وموسيقى وورشات علمية متنوعة ومحاضرات