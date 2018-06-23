العرض الأول لفيلم "رجل بلا صوت" مساء الاثنين بالمرسى

بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب (الموافق ليوم 26 جوان من كل سنة)، تقدم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب العرض الأول لفيلم "رجل بلا صوت" وذلك يوم الاثنين 25 جوان على الساعة السادسة والنصف مساء بفضاء "لاغورا " بالمرسى.





"رجل بلا صوت" هو شريط قصير من إنتاج المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بالاشتراك مع "بارادوكس للإنتاج" وهو عمل من إخراج منجي عوينات .





وسيكون العرض متبوعا بنقاش يجمع المخرج بالجمهور وبممثلي منظمات المجتمع المدني الشريكة.





ويؤثث هذا النقاش مداخلات لكل من مختار الطريفي، نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ونجلاء الطالبي، منسقة مراكز "سند" للإحاطة بضحايا التعذيب، وريم بن اسماعيل، أخصائية علم النفس السريري.