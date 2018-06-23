انطلاق المهرجان الدولي الأول للتصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية بجزيرة قرقنة

تعيش جزيرة قرقنة بولاية صفاقس من 22 إلى 27 جوان الجاري على وقع المهرجان الدولي الأول للتصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية وذلك بمشاركة أكثر من 50 فنانا مصورا فوتوغرافيا من تونس ومن الخارج.





ويتضمن برنامج الدورة الأولى لمهرجان قرقنة الدولي للتصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي يستقطب الـ14 جزيرة التابعة لأرخبيل قرقنة، معارض فوتوغرافية ولقاءات بين مصورين فوتوغرافيين من تونس ومن دول شقيقة وصديقة لتبادل الخبرات وتصدير المعرفة التونسية في مجال فن التصوير الفوتوغرافي في الخارج عبر المشاركة في المعارض واللقاءات الدولية وتنظيم ورشات تكوينية لتبسيط التصوير الفوتوغرافي لدى العموم وذلك في إطار الوساطة الثقافية فضلا عن إقامة حفلات موسيقية وعروض افلام.



