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الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ينفي تقديم رئيسه مقترحا لتعويض رئيس الحكومة

السبت 23/يونيو/2018 - 06:53 ص
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ينفي تقديم رئيسه مقترحا لتعويض رئيس الحكومة
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محمد وليد الجموسي
 
نفى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تقديم مقترح، في اطار اجتماعات وثيقة قرطاج، يقضي بتعويض رئيس الحكومة، بشخصية اخرى.

وبين في بلاغ له، ان رئيس منظمة الاعراف، يعبر عن استغرابه من تصريح النائب في البرلمان عن حركة النهضة، محمد بن سالم، لإحدى الاذاعات والذي ادعى فيه أن رئيس الاتحاد قدم خلال اجتماعات وثيقة قرطاج مقترحا لتعويض رئيس الحكومة بشخصية أخرى.

وأكد، أن ما جاء في هذا التصريح عار عن الصحة ، علما وأنه لم يطلب من المشاركين في اجتماعات وثيقة قرطاج تقديم مقترحات في هذا الشأن.
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