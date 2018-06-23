الروائي الحبيب السالمي مثل تونس في المونديال الأدبي

مثل الكاتب الروائي التونسي الحبيب السالمي "المنتخب التونسي في عالم الرواية" في مسابقة طريفة ينظمها موقع كتب برتغالي على هامش مونديال روسيا 2018 .





وووفق ما بينه الكاتب الحبيب السالمي على حسابه على موقع فايسبوك، تتمثل المسابقة في اختيار 32 كاتبا من كل بلد مشارك في المونديال (على غرار ال32 منتخبا في كرة القدم)، وجعل كل اثنين في تنافس حسب برنامج المباريات وطلب من القراء التصويت للأفضل في رأيهم.





وجمعت أولى المنافسات مثلا الكاتبة رجاء الصانع مع فيودور دوستويفسكي في مباراة السعودية وروسيا وفي مباراة مصر و الأورغواي أقيمت مواجهة أدبية بين نجيب محفوظ و ادواردو غالينو، وفي مباراة تونس وانقلترا أقيمت المنافسة الأدبية بين الحبيب السالمي وشارل ديكنز، كما وضع غابريال غارسيا ماركيز في تنافس مع هاروكي وخوزيه ساراماغو يوم مباراة كرة القدم بين منتخبي كولومبيا واليابان وتنافس الطاهر بن جلون مع سيمين دانشفار يوم مباراة المغرب وإيران إلخ...





وإثر التصويت على الموقع https://www.wook.pt/montra/8066x5839x22568 أسفرت المباريات الأدبية عن فوز كل من غابريال غارسيا ماركيز ونجيب محفوظ وخوزيه ساراماغو والطاهر بن جلون ورجاء الصانع. واستحسن الكاتب الروائي التونسي الكبير هذه المسابقة الطريفة، مضيفا لقرائه مازحا "أما أنا فقد انهزمت بالطبع أمام منافس من حجم ديكنز".





وقوبلت تدوينته بعدة ردود فعل تثمن كتابات الروائي التونسي الذي وصلت ترجمت رواياته إلى عديد اللغات ووصل بعضها الى قائمة البوكر للرواية العربية، كما ثمن عدد كبير من القراء ورواد موقع التواصل الاجتماعي تنظيم هذه المسابقة الأدبية الفريدة من نوعها والطريفة.



