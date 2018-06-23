سعاد عبد الرحيم : سأخوض حقي كاملا في الترشح لمنصب شيخة مدينة تونس

قالت مرشحة حركة النهضة لمنصب رئيس بلدية تونس سعاد عبد الرحيم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انها "على اتم الاستعداد لخدمة بلدية تونس و تقديم الاضافة المطلوبة في مجال النهوض بالواقع المحلي للبلدية و انها ستخوض حقها الكامل في الترشح لمنصب شيخة مدينة تونس بعيدا عن كل القراءات الشكلية للمنصب"





و قالت عبد الرحيم التي حضرت جلسة ادارية في مقر ولاية تونس جمعت والي تونس الشاذلي بوعلاق برؤساء القائمات الفائزة في العاصمة "ان ما يدفعها للترشح هو خدمة البلاد و تحسين الواقع المحلي للمجال الترابي التابع بالنظر لبلدية تونس "، مؤكدة ان بلدية تونس تستحق التضحيةة من الجميع من اجل تقريب الخدمات للمواطن و اعادة انتاج الثقة بينه و بين المؤسسات التمثيلية





و عن طبيعة العلاقات بين مختلف القائمات الفائزة في بلدية تونس قالت "ان قائمة حركة النهضة قامت بالمفاوضات الضرورية حول البرنامج المستقبلي للعمل ، مضيفة ان العمل المحلي يفرض على الجميع الالتقاء حول هدف واحد الا وهو "تقديم الاضافة بعيدا عن التصنيفات الايديولوجية و الخلفيات السياسية"





من جانبه أعلن رئيس قائمة التيار الديمقراطي احمد بوعزي نيته الترشح لمنصب رئيس بلدية تونس ، قائلا " لنا برنامجنا ومن حقنا الدفاع على مضامينه من خلال مرشح واضح للتيار الديمقراطي "





و اوضح انه في حال سيكون هناك تحكيم ثنائي بين من سيكون رئيسا للبلدية بين مرشحة حركة النهضة و مرشح نداء تونس "فان التيار الديمقراطي سيمتنع عن التصويت و لن يمنح صوته لاي من الطرفين المذكورين ."





من جانب اخر قدم والي تونس الشادلي بوعلاق رزنامة عملية الاقتراع للبلديات التابعة لولاية تونس و التي ستنطلق يوم 2 جويلية 2018 و تنتهي قبل 11 جويلية ، مشيرا الى ان رزنامة الاقتراع ستتوزع كالتالي :





3 جويلية 2018 : توزيع السؤوليات داخل بلدية تونس

4 جويلية 2018 :توزيع المسؤوليات في بلدية حلق الوادي

4 جويلية 2018 : توزيع المسؤوليات في بلدية سيدي بوسعيد

5جويلية 2018: توزيع المسؤوليات في بلدية سيدي حسين

6 جويلية 2018: توزيع المسؤوليات في بلدية قرطاج

9 جويلية 2018 : توزيع المسؤوليات في بلدية الكرم