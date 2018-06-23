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سعاد عبد الرحيم : سأخوض حقي كاملا في الترشح لمنصب شيخة مدينة تونس

السبت 23/يونيو/2018 - 06:47 ص
سعاد عبد الرحيم : سأخوض حقي كاملا في الترشح لمنصب شيخة مدينة تونس
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محمد وليد الجموسي
 
قالت مرشحة حركة النهضة لمنصب رئيس بلدية تونس سعاد عبد الرحيم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انها "على اتم الاستعداد لخدمة بلدية تونس و تقديم الاضافة المطلوبة في مجال النهوض بالواقع المحلي للبلدية و انها ستخوض حقها الكامل في الترشح لمنصب شيخة مدينة تونس بعيدا عن كل القراءات الشكلية للمنصب"

و قالت عبد الرحيم التي حضرت جلسة ادارية في مقر ولاية تونس جمعت والي تونس الشاذلي بوعلاق برؤساء القائمات الفائزة في العاصمة "ان ما يدفعها للترشح هو خدمة البلاد و تحسين الواقع المحلي للمجال الترابي التابع بالنظر لبلدية تونس "، مؤكدة ان بلدية تونس تستحق التضحيةة من الجميع من اجل تقريب الخدمات للمواطن و اعادة انتاج الثقة بينه و بين المؤسسات التمثيلية

و عن طبيعة العلاقات بين مختلف القائمات الفائزة في بلدية تونس قالت "ان قائمة حركة النهضة قامت بالمفاوضات الضرورية حول البرنامج المستقبلي للعمل ، مضيفة ان العمل المحلي يفرض على الجميع الالتقاء حول هدف واحد الا وهو "تقديم الاضافة بعيدا عن التصنيفات الايديولوجية و الخلفيات السياسية"

من جانبه أعلن رئيس قائمة التيار الديمقراطي احمد بوعزي نيته الترشح لمنصب رئيس بلدية تونس ، قائلا " لنا برنامجنا ومن حقنا الدفاع على مضامينه من خلال مرشح واضح للتيار الديمقراطي "

و اوضح انه في حال سيكون هناك تحكيم ثنائي بين من سيكون رئيسا للبلدية بين مرشحة حركة النهضة و مرشح نداء تونس "فان التيار الديمقراطي سيمتنع عن التصويت و لن يمنح صوته لاي من الطرفين المذكورين ."

من جانب اخر قدم والي تونس الشادلي بوعلاق رزنامة عملية الاقتراع للبلديات التابعة لولاية تونس و التي ستنطلق يوم 2 جويلية 2018 و تنتهي قبل 11 جويلية ، مشيرا الى ان رزنامة الاقتراع ستتوزع كالتالي :

3 جويلية 2018 : توزيع السؤوليات داخل بلدية تونس
4 جويلية 2018 :توزيع المسؤوليات في بلدية حلق الوادي
4 جويلية 2018 : توزيع المسؤوليات في بلدية سيدي بوسعيد
5جويلية 2018: توزيع المسؤوليات في بلدية سيدي حسين
6 جويلية 2018: توزيع المسؤوليات في بلدية قرطاج
9 جويلية 2018 : توزيع المسؤوليات في بلدية الكرم
10 جويلية : توزيع المسؤوليات في بلدية المرسى
 
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