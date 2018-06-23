مرصد شاهد: عقد إجتماع تنصيب المجالس البلدية المنتخبة بصفة مغلقة هو إجراء "تعسفي"

عبر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، عن رفضه دعوة بعض الولاة إلى عقد إجتماع تنصيب المجالس البلدية المنتخبة بصفة مغلقة، معتبرا أن هذا الإجراء "تعسفي" ويتعارض مع معاني التشاركية والشفافية التي أسس لها دستور 2014.





وأكد مرصد شاهد في بيان له الجمعة، أن مثل هذه الدعوات تمثل "رسائل سلبية" تجاه المواطنين والمجتمع المدني، وتحول دون المشاركة الفعالة والمكثفة في الشأن العام المحلي، داعيا الولاة إلى ضرورة التنصيص في دعواتهم على أن اجتماعات تنصيب المجالس البلدية المنتخبة القادمة هي "مفتوحة"، ما عدا حالات التعذر المتأكدة.





وذكر بأن الولاة قد إستندوا في دعواتهم إلى الفصل 175 (ثالثا) من القانون الانتخابي عدد 7 لسنة 2017 ، الذي ينص على ''أن الوالي يتولى الدعوة لانعقاد أول اجتماع لأعضاء المجلس البلدي''، دون أن يتطرق إلى مسألة سرية أو علنية الجلسات.





كما أبرز مرصد شاهد من جهة أخرى، ضرورة إحكام إجراءات تنصيب المجالس البلدية المنتخبة، خاصة المتعلقة بحسن سير عملية التصويت وخصوصا سرية الإقتراع.



