الديوانة التونسية تطلق تطبيقة ذكية جديدة المسافر الذكي

اطلقت الديوانة التونسية مؤخرا تطبيقة محمولة تحمل اسهم "المسافر الذكي" تتضمن جملة من المعلومات والنصائح العملية تتعلق بالاجراءات والتراتيب الديوانية الخاصة بالمسافرين عند الدخول والاقامة وعند مغادرة البلاد التونسية.

كما تتضمن هذه التطبيقة الذكية التي اشرف على انجازها فريق عمل عن الادارة العامة للديوانة بالتنسيق مع مكتب المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة بتونس، المعطيات والبيانات حول الاعفاءات والقيود عند دخول المسافر واثناء اقامته وعند مغادرته البلاد.





وتهم هذه التطبيقة التي انجزت بتمويل من الاتحاد الاوروبي والكنفدرالية السويسرية، كل المسافرين التونسيين والاجانب والتونسيين المقيمين بالخارج.





ويندرج اعداد هذه المنظومة في اطار برنامج دعم الحكومة التونسية في مجال منظومة التصرف المندمج في الحدود بتمويل من الاتحاد الاوروبي والكنفدرالية السويسرية والذي يشرف على تنفيذه المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة.





وافاد مدير عام الديوانة التونسية، يوسف الزواغي خلال حفل الاعلان عن هذه التطبيقة الجديدة، انتظم بالعاصمة، ان هذه التطبيقة تندرج في اطار استراتيجية الديوانة لدعم الخدمات للمسافرين من السياح والتونسيين وتسهيل عمليات العبور عبر الحدود البرية والجوية والبحرية.





واشار بالمناسبة الى اهمية ودور قطاع الديوانة في تونس خاصة في مجال تامين سلسلة التزود العالمي ومكافحة التهريب والتجارة الموازية والتصدي للجريمة المنظمة وحماية التراث.





ومن جهته قال وزير المالية، رضا شلغوم ان هذه التطبيقة الذكية ستمكن من تقليص وتخفيف اجراءات السفر وربح الوقت بالنسبة للمسافرين، من جهة، وتحسين تنافسية المؤسسة وتطوير مردوديتها والعمل وفق المعايير الدولية، من جهة اخرى، علاوة على اضفاء مزيد من الشفافية للمعلومات الديوانية.



