ورشة في قصر هلال لتكوين مختصين في صناعة أزياء الكرنفال

تلتئم بدار الشباب قصر هلال بولاية المنستير ورشة في صناعة أزياء الكرنفال، انطلقت أشغالها يوم 19 جوان وتتواصل إلى غاية الاحد 24 جوان الحالي، بمشاركة 14 شابا من الجنسين لتكوينهم في مجال صناعة أزياء الكرنفال بإشراف المؤطر "راي آلان ماهابير"، وهو مصمم أزياء الكرنفال الانقليزي العالمي "بروهاها" وفق ما أفاد (وات) منسق مشروع تطوير مهرجان فنون الشارع بقصر هلال فراس حشانة.





وسيشرع المتكوّنون الشباب، بدورهم، بعد انتهاء الورشة، في تكوين مجموعات أخرى من الشباب في صنع أزياء الكرنفال، وذلك استعدادا للدورة السابعة لمهرجان فنون الشارع بقصر هلال التي ستنتظم من 1 إلى 12 أوت 2018 حسب ذات المصدر.





ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن مشروع تطوير مهرجان فنون الشارع بقصر هلال الذي تحصل على تمويل قدره 72 ألف دينار من برنامج "اتفنن" لتطوير المهرجانات والتراث، وهو مشروع لجمعية أبولون للثقافة والفنون تنفذه بالشراكة مع دار الشباب قصر هلال ومنظمة "بروهاها" للكرنفال بليفربول بانقلترا.





هذا المشروع الذي يتواصل تسعة أشهر من شأنه ضمان ديمومة مهرجان فنون الشارع بقصر هلال، وذلك من خلال تطوير مهارات شباب جمعية أبولون في مجال الإدارة الثقافية وصناعة أزياء الكرنفال والاتصال وشراء ركح ومعدات إضاءة وصوت بكلفة تقدر بحوالي 32 ألف دينار. وسيتم في مرحلة ثانية، إعداد دراسة تقييمية لمهرجان فنون الشارع بقصر هلال.





وسبق أن نظمت جمعية أبولون للثقافة والفنون بقصر هلال سنتي 2014 و2015 بالتعاون مع مسرح الحارة الفلسطيني ورشة في صناعة الدمى العملاقة وقع خلالها تكوين 12 مكوّنا في صناعة الدمى العملاقة من شباب جمعية أبولون.





وبشأن استعدادات جمعية أبولون لتنظيم مهرجان فنون الشارع بقصر هلال لسنة 2018، قال فراس حشانة إن التحضيرات لهذه التظاهرة الثقافية قد انطلقت منذ شهر سبتمبر 2017، مضيفا أن الجمعية ضبطت برنامجا يتضمن 10 عروض.



