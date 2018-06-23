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اجتماع تقييمي في وزارة الشؤون الدينية حول الكتاتيب

السبت 23/يونيو/2018 - 06:38 ص
اجتماع تقييمي في وزارة الشؤون الدينية حول الكتاتيب
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محمد وليد الجموسي
 
خصص الاجتماع التقييمي حول الكتاتيب الذي انعقد مساء  الجمعة في مقر وزارة الشؤون الدينية، لمتابعة التوصيات الصادرة عن جلسة استماع عقدتها صباح الجمعة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب لوزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، وكيفية تنفيذ الممكن منها.

وناقش الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية، بعض فصول مشروع القانون الخاص بالكتاتيب، والنظر في مدى ملاءمته للواقع وتناغمه مع ما جاء في الدستور التونسي وفي ضوء ملاحظات أعضاء اللّجنة.

وأذن الوزير بإعادة النظر في ما سبق إعداده كمشروع للقانون الخاص بالكتاتيب في ضوء ملاحظات أعضاء اللّجنة، وما أسفرت عنه الزيارات الميدانيّة إلى كافة ولايات الجمهوريّة من تقييم لواقع المؤسّسات، على أن يقع التعمّق في هذا التقييم من خلال تكوين لجان جهويّة يعهد إليها ذلك.

وتفاعلا مع المقترح الدّاعي إلى إعداد دراسات حول الكتاتيب ومدى تأثيرها على سلوك الطّفل مستقبلا، أمر الوزيـر بتكليف مركز دراسات مختصّ لبحث هذه المسألة وإعداد دراسة في الغرض.

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