أجايي يقترب من قيادة الأهلي في بطولة إفريقيا

اقترب النيجيرى جونيور أجايي، مهاجم النادى الأهلى، من التعافى من الإصابة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ويخوض نجم الأهلى برنامجًَا تأهيليًا خلال معسكر الشياطين فى الإسكندرية من أجل تجهيزه لمباراة تاون شيب فى دورى أبطال إفريقيا.

يذكر أن النادى الأهلى أعلن عن تمسكه باستمرار أجاى بين صفوفه، رافضًا جميع العروض الأوروبية والخليجية المقدمة للحصول على خدمات اللاعب.