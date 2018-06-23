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أجايي يقترب من قيادة الأهلي في بطولة إفريقيا

السبت 23/يونيو/2018 - 06:22 ص
أجايي يقترب من قيادة الأهلي في بطولة إفريقيا
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الفجر الرياضي
 

اقترب النيجيرى جونيور أجايي، مهاجم النادى الأهلى، من التعافى من الإصابة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية.

 

ويخوض نجم الأهلى برنامجًَا تأهيليًا خلال معسكر الشياطين فى الإسكندرية من أجل تجهيزه لمباراة تاون شيب فى دورى أبطال إفريقيا.

 

يذكر أن النادى الأهلى أعلن عن تمسكه باستمرار أجاى بين صفوفه، رافضًا جميع العروض الأوروبية والخليجية المقدمة للحصول على خدمات اللاعب.

المزيد عن: كورة رياضة دوري أبطال إفريقيا الأهلي أجايي
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