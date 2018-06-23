تطاوين : ندوة مغاربية حول الطاقات المتجددة والاقتصاد الاخضر

يحتضن المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين الى غاية الاحد القادم ندوة مغاربية حول مغاربية حول الطاقات

المتجدّدة والاقتصاد الاخضر تنظمها جمعية حماية البيئة والتنمية المستديمة في اطار برنامج المنتدى البيئي الذي تنظمه للمرة السادسة هذا العام.





وأفاد رئيس الجمعية محمد الصالح بن حامد مراسل "وات" في الجهة ان عدة مداخلات علمية تهتم بمستجدات الطاقات المتجددة وتنوع الاقتصاد الاخضر سيلقيها

خبراء مختصون خلال جلستين علميتين كما برمجت الجمعية عدة زيارات دراسية ورحلات ترفيهية لضيوفها من المغرب وليبيا وتونس والطلبة المشاركين في هذه

الندوة إلى القرى البربرية والقصور الجبلية ومسلك سطح القمر وسهرات ثقافية وفنية.





وأفاد بن حامد أن يوما للطفل البيئي تمت برمجته على هامش الندوة لفاائدة الاطفال الذي سيستفيدون بزيارة القرية الحرفية والمباريات الثقافية والفكرية وذلك بالتعاون

مع جهة تطاوين للكشافة وبذات المناسبة تنظيم الجمعية ورشة عمل خاصة بشبكة فائقين لبيئتنا صباح غد السبت.

وحضر افتتاح هذه الندوة رئيس شبكة الجمعيات البيئية سليمان بن يوسف ومعتمد تطاوين الشمالية المولدي التركي ورئيس بلدية تطاوين الجديد بوبكر صويد وعدد

من الخبراء والضيوف.



