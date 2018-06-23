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بث مباشر لقناة " dmc sport "

السبت 23/يونيو/2018 - 06:07 ص
بث مباشر لقناة dmc sport
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تقدم "الفجر" لقرائها، بثًا مباشرًا لكافة التغطيات والفعاليات الرياضية التي تقوم بها قناة " dmc sport "
 لمشاهديها، في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا.

بث حي لقناة "dmc SPORTS " هي قناة قطرية رياضية تهدف إلى إعلام راقٍ يطرح ويناقش آراء جميع طوائف المجتمع الرياضي لتلعب بذلك دورًا فعالًا وطرح رؤى وحلول مستقبلية أفضل من خلال برامجها المتعددة.
والهدف المحوري للقناة هو تقريب المشاهدين من قلب الأحداث الرياضية ومشاهدة الأحداث الرياضية الكبرى على الهواء مباشرة بشكل يتيح لهم الأستمتاع بكرة القدم والألعاب الأخري
dmc SPORTS تردد: 11449  أفقي معامل تصويب الخطا: 3/2 معدل الترميز: 27500 


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