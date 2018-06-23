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صانع انتصارات الزمالك يقترب من تدريب منتخب مصر

السبت 23/يونيو/2018 - 05:40 ص
صانع انتصارات الزمالك يقترب من تدريب منتخب مصر
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الفجر الرياضي
 

 

دخل البرتغالى فيريرا دائرة اهتمامات الاتحاد المصري لكرة القدم لتولي المهمة الفنية للمنتخب الأول خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

 

وشهدت قائمة المرشحين لخلافة كوبر دخول اسم جيسفالدو فيريرا المدير الفنى لنادى السد القطرى، والذى سبق له قيادة نادى الزمالك للقب الدورى الممتاز وكأس مصر، لما حققه من نجاحات مع الفريق الأبيض.

 

وبات الأرجنتينى كوبر في طريقه للرحيل عن الفراعنة بعد الخروج من كأس العالم من الدور الأول والأداء الهزيل الذى ظهر به المنتخب الوطنى فى البطولة.

 

المزيد عن: منتخب مصر كورة كوبر فيريرا رياضة الزمالك
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