باكالوريا 2018 : 30.9بالمائة هي نسبة الناجحين في الدّورة الرئيسية و40 ألف مؤجل

أفاد وزير التربية حاتم بن سالم بأن 30.9 بالمائة هي نسبة التلاميذ الناجحين في الدّورة الرئيسية لامتحانات الباكالوريا لسنة 2018، فيما بلغ عدد المؤجلين 40 ألف مؤجّل، معتبرا أنّ النتائج عادية وشهدت تحسّنا طفيفا مقارنة بسنة 2017.





وأشار بن سالم، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة صدر الجمعة، عقب لقاء جمعه برئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة لاطلاعه على النتائج المسجّلة في الدورة الرئيسية لإمتحانات الباكالوريا، إلى وجود استقرار في شعبتي الآداب والعلوم الطبيعية في مقابل تراجع طفيف في شعبتي العلوم التقنية وعلوم الإعلامية إلى جانب تحسّن ملحوظ في شعبة الاقتصاد والتصرف.





وأوضح وزير التربية أنّ الامتحانات جرت في كنف الهدوء، حيث تم اتخاذ كل التدابير الملائمة وتوفير الإمكانيات والظروف المواتية التي تحفّز على تقديم أفضل النتائج.



