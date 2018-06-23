أحلام تعلن إحيائها حفلا غنائيا على مسرح الأوسكار

من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟

كارما 28.1984% ليلة هنا وسرور 8.8773% حرب كرموز 51.9582% قلب أمه 5.2219% أبلة طمطم 5.74420000000001%