أحلام تعلن إحيائها حفلا غنائيا على مسرح الأوسكار
السبت 23/يونيو/2018 - 05:15 ص
الفجر الفني
أعلنت المطربة الإماراتية أحلام إحيائها حفلًا فنيًا، على مسرح الدولبي الشهير بولاية لوس أنجلوس الأمريكية وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".
وأضافت: "جمهوري في أمريكا وتحديدا لوس أنجلوس، وحشتوني رح تكون حفلتي على مسرح الدولبي ثيتر اللي يقيمون عليه حفل توزيع جوائز الأوسكار وبسعر خاص للطلبة والمبتعثين ،، أحبكم".
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