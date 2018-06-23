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أحلام تعلن إحيائها حفلا غنائيا على مسرح الأوسكار

السبت 23/يونيو/2018 - 05:15 ص
أحلام تعلن إحيائها حفلا غنائيا على مسرح الأوسكار
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الفجر الفني
 

أعلنت المطربة الإماراتية أحلام إحيائها حفلًا فنيًا، على مسرح الدولبي الشهير بولاية لوس أنجلوس الأمريكية وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".  

وأضافت: "جمهوري في أمريكا وتحديدا لوس أنجلوس، وحشتوني رح تكون حفلتي على مسرح الدولبي ثيتر اللي يقيمون عليه حفل توزيع جوائز الأوسكار وبسعر خاص للطلبة والمبتعثين ،، أحبكم". 

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