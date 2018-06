أحلام تعلن إحيائها حفلا غنائيا على مسرح الأوسكار

جمهوري في أمريكا ، وتحديدا لوس انجلوس ،، وحشتووووووتي 🇺🇸🇺🇸🇺🇸😎😎😍💜😍✈️✈️✈️ رح تكون حفلتي على مسرح الدولبي ثيتر الي يقيمون عليه حفل توزيع جوائز الأوسكار ،، وسعر خاص للطلبة والمبتعثين .. #احبكم #dolbytheatre #losangeles #ahlam #ahlamalshamsi

