"وزير التربية": 30.9 % نسبة التلاميذ الناجحين في الدّورة الرئيسية لإمتحانات البكالوريا‎

أفاد وزير التربية حاتم بن سالم، مساء اليوم الجمعة، خلال تسليمه لنتائج الدورة الرئيسية لإمتحانات البكالوريا 2018 لرئيس الحكومة، أنّ النتائج عادية وشهدت تحسّنا طفيفا مقارنة بسنة 2017، مؤكّدا أن 30.9 بالمائة هي نسبة التلاميذ الناجحين في الدّورة الرئيسية، فيما بلغ عدد المؤجلين مستوى 40 ألف مؤجّل.





وأشار الوزير إلى الاستقرار المسجل في شعبتي الآداب والعلوم الطبيعية في مقابل تراجع طفيف في شعبتي العلوم التقنية وعلوم الإعلامية إلى جانب تحسّن ملحوظ في شعبة الاقتصاد والتصرف، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.





وأوضح وزير التربية أنّ الامتحانات جرت في كنف الهدوء، حيث تم اتخاذ كل التدابير الملائمة وتوفير الإمكانيات والظروف المواتية التي تحفّز على تقديم أفضل النتائج.





وأفاد الوزير أنّه سيتمّ بداية من يوم غد السبت 23 جوان الجاري الإعلان عن النتائج عبر الإرساليات القصيرة فيما ستعلن النتائج، بصفة مباشرة، في المؤسسات التربوية المعنية بعد غد الاحد 24 جوان 2018.



