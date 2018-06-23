عاجل.. رفع أسعار بعض المواد البترولية بداية من منتصف الليل‎

اعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة عن الترفيع في اسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بــ 75 مليم للتر الواحد وذلك بداية من منتصف الليلة.





وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها الجمعة، "أنّه في ظل الإرتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالميّة، حيث بلغ سعر النفط الخام خلال الثلاثي الثاني من هذه السّنة حوالي 75 دولارا للبرميل، واستنادا إلى آليّة التعديل الدوري لأسعار المحروقات، تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البتروليّة بداية من منتصف هذه الليلة كما يلي:





- البنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع): زيادة بخمسة وسبعين (75) مليما ليصبح الجديد: 1925 مليم / لتر.





- الغازوال بدون كبريت : زيادة بخمسة وسبعين (75) مليما ليصبح السعر الجديد 1685 مليم / لتر.





- الغازوال العادي : زيادة بخمسة وسبعين (75) مليما ليصبح السعر الجديد 1405 مليم / لتر.





وأكدت وزارة الطاقة والمناجم والطّاقات المتجدّدة، أن قوارير غاز البترول المسيل (الغاز المنزلي) وبترول الإنارة لم يطرأ على أسعارها أي تعديل.



