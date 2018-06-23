قائد المنتخب السعودي جاهز لمواجهة الفراعنة

ذكرت تقارير إخبارية سعودية أن الفحوصات الطبية التى أجراها أسامة هوساوى، قائد منتخب السعودية، أكدت جاهزيته لمواجهة مصر فى الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى بكأس العالم روسيا 2018، فيما تأكد غياب تيسير الجاسم عن اللقاء للإصابة.

وكان هوساوى قد اشتكى من آلام أسفل الظهر عقب مباراة أوروجواى التى انتهت بخسارة السعودية 1-0 يوم الخميس الماضى، وخضع لكشف بالآشعة المقطعية على عضلات أسفل الظهر، وتبين أنه سليم، لكنه يحتاج قليلا من الراحة ما يعنى مشاركته فى مباراة مصر يوم الاثنين المقبل.

ويواصل المنتخب السعودى تحضيراته تحت إشراف خوان أنطونيو بيتزى، الذى ركز على النواحى الترفيهية، ثم عمد إلى تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لإجراء عدد من التدريبات التكتيكية.

ويختتم الفريق تدريباته صباح اليوم السبت، قبل المغادرة إلى مطار بولكوفو فى مدينة سان بيترسبرج إلى مدينة فولجوجراد، استعدادا لمواجهة مصر.