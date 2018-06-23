ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اتحاد الكرة يوضح سبب تأخر إدارة جهاد جريسة لمباريات المونديال

السبت 23/يونيو/2018 - 04:49 ص
اتحاد الكرة يوضح سبب تأخر إدارة جهاد جريسة لمباريات المونديال
طباعة
الفجر الرياضي
 

أوضح  مسئولو  الاتحاد المصرى لكرة القدم، سبب تأخر مشاركة الحكم الدولى جهاد جريشة، فى إدارة مباريات بكأس العالم، خلال نسخته الحالية المقامة فى روسيا .

 

وقال مسئولو الجبلاية أن جهاد جريشة سيدير مباراة إنجلترا وبنما غدا الأحد فى الجولة الثانية بكأس العالم، وهذا إنجاز له، خاصة أن المنتخب الإنجليزى أحد طرفى المباراة، ما يمنح اللقاء أهمية كبرى.

 

وتابع مجلس الجبلاية فى بيانه أن أفضل حكم فى أوروبا الصربى ميلوراد مازيتش، الذى أدار نهائى دورى أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، سيدير مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك اليوم السبت، وهى المباراة الأولى له فى كأس العالم 2018 بروسيا.

 

وكانت بعض الجماهير المصرية، قد تساءلت خلال أجواء كأس العالم بروسيا عن سبب تأخر ظهور جريشة فى إدارة مباريات المونديال.

المزيد عن: كوريا والمكسيك كورة كأس العالم جهاد جريشة انجلترا وبنما الان اتحاد الكرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
بلجيكا
x
14:00
تونس
كوريا الجنوبية
x
17:00
المكسيك
ألمانيا
x
20:00
السويد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/23/2018 5:50:00 AM