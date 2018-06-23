اتحاد الكرة يوضح سبب تأخر إدارة جهاد جريسة لمباريات المونديال

أوضح مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم، سبب تأخر مشاركة الحكم الدولى جهاد جريشة، فى إدارة مباريات بكأس العالم، خلال نسخته الحالية المقامة فى روسيا .

وقال مسئولو الجبلاية أن جهاد جريشة سيدير مباراة إنجلترا وبنما غدا الأحد فى الجولة الثانية بكأس العالم، وهذا إنجاز له، خاصة أن المنتخب الإنجليزى أحد طرفى المباراة، ما يمنح اللقاء أهمية كبرى.

وتابع مجلس الجبلاية فى بيانه أن أفضل حكم فى أوروبا الصربى ميلوراد مازيتش، الذى أدار نهائى دورى أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، سيدير مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك اليوم السبت، وهى المباراة الأولى له فى كأس العالم 2018 بروسيا.

وكانت بعض الجماهير المصرية، قد تساءلت خلال أجواء كأس العالم بروسيا عن سبب تأخر ظهور جريشة فى إدارة مباريات المونديال.