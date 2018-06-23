حسين السيد : فتحي اللاعب رقم واحد لأي فريق وموقف صلاح مع المنتخب يشبه ميسي مع الأرجنتين

أشاد حسين السيد نجم الاتفاق السعودي بأحمد فتحي نجم المنتخب وأكد أنه اللاعب رقم واحد لأي مدير فني، كما أكد بأن محمد صلاح نجم المنتخب موقفه يشبه لموقف ليونيل ميسي مع منتخب بلاده الأرجنتين.





وقال السيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت : " أحمد فتحي يحافظ على مستواه منذ 15 سنة وأي مدير فني يتولى قيادة أي فريق يكون فتحي بالنسبة له رقم 1 وهو لاعب كبير وتعرض لنفس موقفه مع المنتخب في الأهلي".





واختتم السيد تصريحاته قائلاً :"الناس تعودت من صلاح بأن يسجل لهم كل مباراة هدف والجميع يحملونه فوق طاقته وهذا ما يحدث مع ميسي في منتخب بلاده".