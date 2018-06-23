مشاهدة مباراة ألمانيا والسويد بث مباشر الان عبر يلا شوت - كورة لايف

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معلومات عن مشاهدة المانيا والسويد اليوم ألمانيا s السويد، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ماكس 1,2، الملعب : استاد فيشت الأوليمبي، المعلقين : يوسف سيف (بي ماكس 1) + محمد بركات (بي إن ماكس 2) + أحمد الطيب (بي إن 4K) .



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