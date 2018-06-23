رمضان صبحي: سنقاتل من أجل الفوز على السعودية وإسعاد الجماهير المصرية

أكد رمضان صبحي الفريق الأول لكرة القدم بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، ومنتخب مصر الأول أن بعثة الفراعنة في روسيا، ولاعبي المنتخب تسعي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب السعودي، يوم الأثنين المقبل.

وأكد رمضان صبحي لقناة إم بي سي مصر: "قدر الله ما شاء فعل بعد الخروج من كأس العالم، وأؤكد أن كل اللاعبين لم يقصروا في الملعب".

وأضاف "يتبقى لنا مباراة ضد السعودية، وسنقاتل من أجل إسعاد الجماهير في أخر مباراة".

وخرج منتخب مصر من مجموعات كأس العالم بعد الخسارة من أوروجواي وروسيا، ويتبقى له مباراة أمام السعودية يوم الإثنين المقبل.