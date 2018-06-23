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شاهد بالصور| احتشاد الجماهير التونسية بالساحة الحمراء في موسكو

السبت 23/يونيو/2018 - 03:28 ص
شاهد بالصور| احتشاد الجماهير التونسية بالساحة الحمراء في موسكو
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الفجر الرياضي
 

حرصت الجماهير التونسية، على الاحتشاد في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، قبل المواجهة الحاسمة التي سيخوضها نسور قرطاج، اليوم السبت، أمام بلجيكا.

 

 

ورددت الجماهير هتافات طريفة أبرزها: "موسكو حرة.. حرة والروس على برّة".

 

وارتدى أحد أنصار تونس، زيا تاريخيا يرمز إلى القائد "حنبعل"، فيما صعد البعض على أعمدة الإنارة، لوضع العلم التونسي عليه.

 

ويتواجد المنتخبين في المجموعة السابعة التي تضم أيضا إنجلترا وبنما.

شاهد بالصور| احتشاد الجماهير التونسية بالساحة الحمراء في موسكو
شاهد بالصور| احتشاد الجماهير التونسية بالساحة الحمراء في موسكو
شاهد بالصور| احتشاد الجماهير التونسية بالساحة الحمراء في موسكو
شاهد بالصور| احتشاد الجماهير التونسية بالساحة الحمراء في موسكو
المزيد عن: كورة رياضة جماهير تونس بلجيكا الساحة الحمراء
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