شاهد بالصور| احتشاد الجماهير التونسية بالساحة الحمراء في موسكو

حرصت الجماهير التونسية، على الاحتشاد في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، قبل المواجهة الحاسمة التي سيخوضها نسور قرطاج، اليوم السبت، أمام بلجيكا.

ورددت الجماهير هتافات طريفة أبرزها: "موسكو حرة.. حرة والروس على برّة".

وارتدى أحد أنصار تونس، زيا تاريخيا يرمز إلى القائد "حنبعل"، فيما صعد البعض على أعمدة الإنارة، لوضع العلم التونسي عليه.

ويتواجد المنتخبين في المجموعة السابعة التي تضم أيضا إنجلترا وبنما.