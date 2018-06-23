طارق حامد يعتذر للشعب المصري بسبب مباراة روسيا

وجه طارق حامد، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، الشكر للجمهور المصري الذي ظل يساند المنتخب في الملعب أو أمام الشاشات.

قال حامد، خلال حديثه لبرنامج "من روسيا مع التحية" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: "أعتذر بالنيابة عن كل زملائي للشعب المصري عن نتيجة مباراة روسيا وسوف نبذل قصارى جهدنا للفوز على السعودية لإسعاد الجماهير".





تابع حديثه: "ويجب ألا ننسى الجهاز الفني الذي وصلنا لنهائي كأس الأمم ولكأس العالم أيضا بعد غياب ٢٨ سنة".