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عاجل.. كردون أمني أمام قسم حدائق القبة خشية اقتحامه بعد وفاة محتجز (فيديو)

السبت 23/يونيو/2018 - 03:15 ص
عاجل.. كردون أمني أمام قسم حدائق القبة خشية اقتحامه بعد وفاة محتجز (فيديو)
أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
فرضت قوات الشرطة بقسم حدائق القبة بشمال القاهرة، منذ قليل، كردونًا أمنيًا وحصارًا حول القسم؛ وذلك بعد وفاة شاب داخل القسم، وتجمهرت أسرته حول القسم، متهمة الأمن بقتله، ما أثار مناوشات مع قوات الأمن، وحالة من الكر والفر.

وقال شهود عيان من قاطني منطقة حدائق القبة، إن قوات الأمن ألقت القبض على الشاب أمس، وكان مُتهمًا في قضية سرقة.

وحاصرت قوات الشرطة، القسم، مدعومة بقوات من الأمن المركزي وعناصر التدخل السريع، تحسبًا لوقوع أعمال عنف مع أهالي الشاب المتوفي.

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