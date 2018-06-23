عاجل.. أزمة في منتخب مصر بسبب حفل الهضبة

فشل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، في تحقيق نتائج طيبة بنهائيات كأس العالم والمقامة في روسيا، وخروجه من الأدوار الأولى للبطولة.

وظهرت المشاكل داخل بعثة الفراعنة بروسيا، بسبب الأحداث الأخيرة التي تواجد فيها بعض الفنانين والمشاهير داخل فندق إقامة اللاعبين وحرصهم على إلتقاط الصور التذكارية ليلة مباراة روسيا، والمؤهلة للدور الثاني في حالة الفوز بالمباراة.





واحتدت الأزمات داخل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، والمتواجدين في روسيا مع البعثة المصرية، والذين واصلوا استفزازهم للجمهور بعد تواجدهم جميعًا في حفلة الفنان "عمرو دياب" ليلة مباراة روسيا، والتي تلقى فيها المنتخب الوطني هزيمة قاسية بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي على ملعب سان بطرسبرج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم.





وأقام "الهضبة" حفله الغنائي في منطقة Nautilus Space، بمدينة سان بطرسبرج الروسية، ليلة مباراة مصر وروسيا، ليفاجئ الجميع بوجود جميع أعضاء الجبلاية والبعثة بحفل المطرب المصري، دون المبالاة بمعسكر وفندق اللاعبين وكأنهم في نزهة وليست مهمة قومية، قبل مباراة حاسمة بساعات في نهائيات المونديال.





وكان المنتخب الوطني، ودع نهائيات كأس العالم بعد تلقيه هزيمتين أمام الأوروجواي بهدف دون رد، وأمام روسيا بثلاثية مقابل هدف وحيد، دون النظر للمباراة الأخيرة أمام نظيره السعودي والتي ستقام عصر الإثنين المقبل على ملعب فلوفاجراد، في ختام الجولة الأخيرة من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم.