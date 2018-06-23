حسين السيد : المنتخب كان يحتاج هذا الثنائي ومبارتنا أمام السعودية صعبة

صرح حسين السيد نجم الاتفاق السعودي بأن المنتخب كان يحتاج لكلا من صلاح محسن نجم الأهلي وحسام غالي قائد الأهلي المعتزل، كما أكد أن مبارتنا المقبلة في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا أمام السعودي صعبة للغاية.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت : " المنتخب كان يحتاج حسام غالي وكنت أتمنى حصول صلاح محسن على فرصته مع المنتخب وهو يلعب في مركز رأس الحربة".

واختتم السيد تصريحاته قائلاً :"مبارتنا أمام السعودية صعبة للغاية لأن كلا الفريقين يتمنى الفوز بالمباراة ومستواهم قريب فنيا".