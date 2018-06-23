مباراة تونس وبلجيكا بث مباشر اليوم في كاس العالم 23-06-2018 | كورة ستار | يلا شوت | كورة لايف

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بث مباشر اليوم السبت 23-6-2018 في بطولة

2018، الاسطورة

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معلومات عن مشاهدة تونس وبلجيكا اليوم بلجيكا Vs تونس، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي

سبورت (المفتوحة "لم يتم الإعلان بشكل رسمي") + بي

ماكس 1,2، الملعب : أرينا بالتيكا، المعلقين : عصام الشوالي من الملعب (بي إن ماكس 1) + رؤوف خليف (بي إن ماكس 2) + محمد الكواليني (بي إن 4K) .

موعد مشاهدة تونس وبلجيكا يوتيوب مباراة تونس وبلجيكا في تمام الـ 3:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 2:00 مساءاً بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة تونس وبلجيكا مباشر لايف تونس وبلجيكا بث حي اليوم 23-06-2018 كأس العالم 2018، كورة ستار مشاهدة تونس وبلجيكا اليوم.