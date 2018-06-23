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مارتن جاريكس يفتتح مهرجان "موازين" وسط حضور جماهيري كبير (فيديو وصور)

السبت 23/يونيو/2018 - 02:15 ص
مارتن جاريكس يفتتح مهرجان موازين وسط حضور جماهيري كبير (فيديو وصور)
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أحمد رمضان متولي
 
افتتح مارتن جاريكس الدي جي رقم واحد في بريطانيا أولى حفلات مهرجان موازين في دورته الـ١٧ أمس الجمعة على مسرح السويسي المخصص للنجوم الأجانب وسط حضور جماهيري كبير.

يذكر أن مسرح السويسى سيستقبل هذا العام تشكيلة من نجوم الأغنية العالمية، برونو مارس "الولايات المتحدة الأمريكية"، والثنائي الشهير ذو شينسموكرز "الولايات المتحدة الأمريكية"، والفنان المتميز جاميروكي "بريطانيا"، والمجموعة الأسطورية تكساس "بريطانيا"، والأسطورة لويس فونسي "بورتو ريكو"، وأيضا نيسكا "فرنسا" ودامسو "جمهورية الكونغو الديموقراطية"، إضافة إلى مارتن جاريكس الذي إفتتح الليلة الأولى.
مارتن جاريكس يفتتح مهرجان "موازين" وسط حضور جماهيري كبير (فيديو وصور)
مارتن جاريكس يفتتح مهرجان "موازين" وسط حضور جماهيري كبير (فيديو وصور)
مارتن جاريكس يفتتح مهرجان "موازين" وسط حضور جماهيري كبير (فيديو وصور)
مارتن جاريكس يفتتح مهرجان "موازين" وسط حضور جماهيري كبير (فيديو وصور)
مارتن جاريكس يفتتح مهرجان "موازين" وسط حضور جماهيري كبير (فيديو وصور)
مارتن جاريكس يفتتح مهرجان "موازين" وسط حضور جماهيري كبير (فيديو وصور)
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