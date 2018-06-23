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توقيت مباراة تونس وبلجيكا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

السبت 23/يونيو/2018 - 02:17 ص
توقيت مباراة تونس وبلجيكا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
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منى العوضي
 
يدخل منتخب تونس مباراة غاية في الصعوبة أمام بلجيكا، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

تقام مباراة تونس وبلجيكا، اليوم السبت والموافق 23 يونيو 2018 على ملعب "سبارتاك"، وذلك في تمام الساعة الثانية مساءًا بتوقيت مصر والثالثة بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة المنتخب التونسي والبلجيكي عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1 و2"، بالإضافة إلى القناة الوطنية الأولى الأرضية في تونس.

وكان المنتخب التونسي قد خسر أول مباراة له في المونديال أمام إنجلترا بهدفين مقابل هدف، ويسعى نسور قرطاج لتفادي أخطاء المباراة السابقة خلال لقاء بلجيكا المصيري.

يحتل منتخب بلجيكا المركز الأول بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن إنجلترا صاحب المركز الثاني ويأتي بعدهم منتخبي تونس وبنما بدون نقاط.

ويمكنكم مشاهدينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم من خلال موقع الفجر الرياضي.
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