موعد مباراة ألمانيا والسويد بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر



يلتقي منتخب ألمانيا، مع منتخب السويد، يوم السبت 23-6-2018 في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.



وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-



- بين سبورت Max 1 HD.



- بين سبورت Max 2 HD.



وتضم المجموعة السادسة مع منتخبي ألمانيا والسويد، منتخب المكسيك الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب كوريا الجنوبية الذي يعتمد علي لعب الكرات السريعة.



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