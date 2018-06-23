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موعد مباراة ألمانيا والسويد بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

السبت 23/يونيو/2018 - 02:14 ص
موعد مباراة ألمانيا والسويد بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
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أحمد عصام
 

يلتقي منتخب ألمانيا، مع منتخب السويد، يوم السبت 23-6-2018 في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-

- بين سبورت Max 1 HD. 

- بين سبورت Max 2 HD. 

وتضم المجموعة السادسة مع منتخبي ألمانيا والسويد، منتخب المكسيك الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب كوريا الجنوبية الذي يعتمد علي لعب الكرات السريعة.

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم علي موقع الفجر الرياضي.
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