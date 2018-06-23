"المرور" تعلن بدائل كوبري امتداد محور المشير غربا بعد استكمال إنشائه

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة إجراء تحويلات مرورية لمدة يومين بمناسبة استكمال أعمال إنشاء كوبرى إمتداد محور المشير غربًا خلال الفترة من الساعة 12,5 صباح يوم السبت الموافق 23/6/2018 حتى الساعة 12,5 صباح يوم الإثنين الموافق 25/6/2018، وغلق محور الشهيد أمام حركة المرور بالاتجاهين فى الوصلة المحصورة من مسطح كوبرى المشير إلى أسفل كوبرى إعمار.





وشملت التحويلات المرورية بالنسبة لمحور المشير القادم من الأتوستراد اتجاه الدائري وميدان محمد زكي، سيتم غلق مسطح كوبري المشير وتحويل جميع المركبات إلى كوبري المشير وعدم الاستكمال اتجاه منطقة الأعمال واستكمال السير اتجاه محور (NA).





وبالنسبة لمحور المشير القادم من منطاق الدائري وميدان محمد زكي اتجاه الأتوستراد، سيتم غلق المحور وتحويل جميع المركبات يمينًا إلى محور الواحة وعدم الاستكمال اتجاه منطقة الأعمال.





وفيما يتعلق بحركة المرور بمخرج كوبرى إعمار يمينًا لمحور المشير، سيتم غلق منزل كوبرى إعمار المتجه لمنطقة الأعمال ويتم الإرشاد للدوران والعودة مرة أخرى.



