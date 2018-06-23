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فكري صالح يكشف سر تألق الحضري في هذا السن.. والثلاثي الأقرب لمستواه

السبت 23/يونيو/2018 - 02:08 ص
فكري صالح يكشف سر تألق الحضري في هذا السن.. والثلاثي الأقرب لمستواه
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ريهام عبد المحسن
 

كشف فكري صالح مدرب حراس مرمى وادي دجلة السابق بأن الغطس في الثلج هو سر تألق عصام الحضري حارس مرمى المنتخب حتى الآن.


وقال صالح في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"الثلج هو كلمة السر في تألق الحضري حتى عامه الخامس والأربعين، حيث يقوم بالغطس يومياً في الثلج لمدة 3 أو 5 دقائق أو 10 دقائق وفي بعض الأحيان وصل ل 15 دقيقة".


وأضاف :"طريقة الثلج هذه متواجدة منذ أيام محمود الجوهري وهذا سر استمرار حسام حسن لبعد سن الأربعين في الملاعب".


وتابع :"قام الحضري بانقاص وزنه 8 كيلوجرامات في 26 يوم فقط وهذا سر ارتداؤه (للشورت) بدلاً من (البنطلون)".


واختتم صالح تصريحاته قائلاً :"هناك 3 حراس هم الأقرب لمستوى الحضري : أحمد إكرامي رحمه الله ومحمد عاشور حارس المصري السابق والذي يعمل طبيب أسنان حالياً وأحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك والذي لو كان لديه إصرار مثل الحضري لكان احترف في أندية أوروبا".

المزيد عن: مونديال روسيا منتخب مصر كورة فكري صالح رياضة الحضري
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