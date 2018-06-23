ساوثجيت يؤكد غياب ديلي ألى أمام بنما ويعلق على تسريب تشكيل إنجلترا

قال جاريث ساوثجيت المدير الفني لإنجلترا بأن ديلي آلي نجم وسط إنجلترا مصاب ولن يشارك على الأرجح أمام بنما في كأس العالم المقامة حالياً بروسيا بسبب إصابة طفيفة.

وغاب آلي عن تدريبات المنتخب أمس الجمعة في حين يسعى للتعافي من إصابة في الفخذ لحقت به عقب الفوز على تونس بهدفين مقابل هدف الإثنين الماضي.

وقال ساوثجيت في تصريحات صحفية قبل المباراة : "علينا الانتظار لنرى ما إذا كان ديلي سيتمكن من استعادة لياقته".

وأضاف : "على الأرجح لن يشارك لأنه لم يتدرب مع الفريق لكن يتحسن بصورة طيبة ولهذا لن نتخذ قرارا نهائيا في الوقت الراهن".

وتابع : "ليس بعد، أعتقد أن لديهم فكرة واضحة من خلال التدريبات، كما أننا نملك فريقا لعب بشكل جيد للغاية وحقق الفوز. ولهذا فلن نجرى تغييرات كبيرة على هذه التشكيلة".

ومن المتوقع أن يحل روبن لوفتوس تشيك مكان آلي في وقت يتوجب فيه على ساوثجيت اتخاذ قرار حاسم بشأن إشراك رحيم سترلينج في الهجوم أو الدفع بماركوس راشفورد أساسيا بعدما قدم أداء جيدا بعد نزوله بديلا أمام تونس.

ونفى ساوثجيت أن تكون الصورة التي بثتها وسائل إعلام بريطانية هي لتشكيلته الأساسية في مواجهة بنما.، قائلاً : "الصورة تضمنت تشكيلة تتألف من 23 لاعبا وهناك تشكيلة أخرى تتضمن تبديلا لمراكز اللاعبين لأننا نقوم بهذه التغييرات في التدريبات بشكل دوري".

وأردف قائلاً : "لكن قصصا رويت بهذا الشأن. وبالنسبة لي فالقصة ليست مأساوية".

واستطرد قائلاً : "بالتأكيد هذه نقطة سلبية أن يعرف الطرف الآخر تشكيلة فريقنا ولهذا فيجب على وسائل الإعلام أن تقرر إن كانت تسعى لمساعدة الفريق أم لا".

واختتم ساوثجيت تصريحاته قائلاً : "إنها مجرد تشكيلة ولا تعني لنا شيئا كثيرا".