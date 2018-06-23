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أمين الأمم المتحدة يطالب بالوقف الفوري للتصعيد العسكري جنوب سوريا

السبت 23/يونيو/2018 - 03:45 ص
أمين الأمم المتحدة يطالب بالوقف الفوري للتصعيد العسكري جنوب سوريا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
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أ ش أ
 
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالوقف الفوري للتصعيد العسكري جنوب سوريا.

وأعرب جوتيريش حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية الليلة، عن قلقه من المخاطر التي تشكلها العمليات العسكرية جنوب سوريا على أمن المنطقة.

وكانت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي اتهمت الحكومة السورية بخرق الهدنة في منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا.

ويذكر أن منطقة خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا أقيمت العام الماضي باتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن.
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