رسالة تهديد بالقتل لـ"ماجدة الرومي" تودي بصاحبها للاعتقال





تورط شاب مغربي في إرسالة رسالة تهدد بالقتل للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

إذا شاركت في المهرجان الفني "موازين" الذي انطلق أمس بالرباط.



ولايزال المتهم الاعتقال إلى حين تقديمه للنيابة لاستكمال البحث والتحقيق معه، بتهمة "التهديد بالقتل والمس بالسلامة الجسدية للأشخاص".



كانت قوات الشرطة المغربية قد أجرت تحريات تقنية دقيقة مكنتها من التوصل إلى المشتبه به، وإلقاء القبض عليه بمكان إقامته في قرية "الخلايف" القريبة من مدينة برشيد المغربية.





