لهذا السبب سما المصري تعتزل تشجيع المنتخب
السبت 23/يونيو/2018 - 01:24 ص
الفجر الفني
أعلنت الراقصة الاستعراضية سما المصري، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" اعتزالها تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم.
وكتبت عبر حسابها: "أنا أشجع الأهلي وخلاص ماله الأهلي ماهو حلو أهو وسمبتيك علشان بصراحة المنتخب بيحرق دمي ويعلي لي فولتي وأنا لما فولتي يعلي ما بعرفش ألمس أرضي".
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