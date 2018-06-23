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لهذا السبب سما المصري تعتزل تشجيع المنتخب

السبت 23/يونيو/2018 - 01:24 ص
لهذا السبب سما المصري تعتزل تشجيع المنتخب
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الفجر الفني
 


أعلنت الراقصة الاستعراضية سما المصري، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" اعتزالها تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم.

وكتبت عبر حسابها: "أنا أشجع الأهلي وخلاص ماله الأهلي ماهو حلو أهو وسمبتيك علشان بصراحة المنتخب بيحرق دمي ويعلي لي فولتي وأنا لما فولتي يعلي ما بعرفش ألمس أرضي". 



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